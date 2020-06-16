УПЛ – друга в Європі за кількістю пенальті

В чемпіонаті України одинадцятиметрові призначають в середньому кожну 231 хвилину

Футбольна обсерваторія CIES склала рейтинг елітних європейських ліг, в яких найчастіше призначалися пенальті.

Про це повідомляє football-observatory.com

Найчастіше пенальті призначалися в польській Екстракляссі - кожні 230 хвилин ігрового часу.

Важливо: 26 тур УПЛ: результати і турнірна таблиця

Українська Прем'єр-ліга йде на другому місці. У 531 матчі УПЛ було призначено 207 пенальті (в середньому кожну 231 хвилину). Реалізація склала 73,9% - 28 місце серед європейських ліг.

Рідше всіх пенальті призначаються в чемпіонаті Норвегії - кожні 389 хвилин. А друга з кінця в цьому рейтингу - англійська Прем'єр-ліга (382 хвилини).

Нагадаємо, УПЛ визнала Філіппова найкращим гравцем 26 туру УПЛ.