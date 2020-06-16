Левандовський очолив список претендентів на Золотий м’яч

Левандовський випередив Мессі і Роналду в списку претендентів на Золотий м'яч

Форвард Баварії Роберт Левандовський зайняв перше місце в списку претендентів на Золотий м'яч за версією Goal.

Про це повідомляє Goal.

Видання склало рейтинг десяти головних претендентів на Золотий м'яч у 2020 році. Перше місце в списку посів нападник Баварії та збірної Польщі Роберт Левандовський. Слідом за ним розташувалися Ліонель Мессі з Барселони і Кріштіану Роналду з Ювентуса.

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Також в число претендентів нагороди потрапили Кевін Де Брейне (Манчестер Сіті), Томас Мюллер і Серж Гнабрі (обидва - Баварія), Ерлінг Голланд і Джейдон Санчо (обидва - Боруссія, Дортмунд), а також Неймар і Кілліан Мбаппе (обидва - ПСЖ).