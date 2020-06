Мессі встановив унікальне досягнення Ла-Ліги

Форвард Барселони Ліонель Мессі відзначився у воротах Мальорки та продовжив фантастичну результативну серію в чемпіонатах Іспанії. Ліонель Мессі став єдиним гравцем в історії Ла-Ліги, який забив понад 20 голів протягом 12 сезонів поспіль.

Про це інформує Opta.

Аргентинець тріумфально повернувся у футбол після тривалої перерви – Мессі забив гол та двічі асистував партнерам, допомігши знищити Мальорку (4:0).

До слова, Мессі провів 32 поєдинки у складі Барселони в поточному сезоні в усіх змаганнях, записавши до свого активу 25 голів та 18 асистів.

20+ - Lionel Messi is the only player to score 20+ goals in 12 consecutive @LaLigaEN seasons:



✅23 - 08/09

✅34 - 09/10

✅31 - 10/11

✅50 - 11/12

✅46 - 12/13

✅28 - 13/14

✅43 - 14/15

✅26 - 15/16

✅37 - 16/17

✅34 - 17/18

✅36 - 18/19

✅20 - 19/20



Stellar. pic.twitter.com/WREVUTcgc9