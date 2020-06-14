Мессі встановив унікальне досягнення Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.

Форвард Барселони Ліонель Мессі відзначився у воротах Мальорки та продовжив фантастичну результативну серію в чемпіонатах Іспанії. Ліонель Мессі став єдиним гравцем в історії Ла-Ліги, який забив понад 20 голів протягом 12 сезонів поспіль.

Про це інформує Opta.

Аргентинець тріумфально повернувся у футбол після тривалої перерви – Мессі забив гол та двічі асистував партнерам, допомігши знищити Мальорку (4:0).

До слова, Мессі провів 32 поєдинки у складі Барселони в поточному сезоні в усіх змаганнях, записавши до свого активу 25 голів та 18 асистів.