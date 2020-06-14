Мессі встановив унікальне досягнення Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
Форвард Барселони Ліонель Мессі відзначився у воротах Мальорки та продовжив фантастичну результативну серію в чемпіонатах Іспанії. Ліонель Мессі став єдиним гравцем в історії Ла-Ліги, який забив понад 20 голів протягом 12 сезонів поспіль.
Про це інформує Opta.
Аргентинець тріумфально повернувся у футбол після тривалої перерви – Мессі забив гол та двічі асистував партнерам, допомігши знищити Мальорку (4:0).
До слова, Мессі провів 32 поєдинки у складі Барселони в поточному сезоні в усіх змаганнях, записавши до свого активу 25 голів та 18 асистів.
20+ - Lionel Messi is the only player to score 20+ goals in 12 consecutive @LaLigaEN seasons:— OptaJose (@OptaJose) June 13, 2020
✅23 - 08/09
✅34 - 09/10
✅31 - 10/11
✅50 - 11/12
✅46 - 12/13
✅28 - 13/14
✅43 - 14/15
✅26 - 15/16
✅37 - 16/17
✅34 - 17/18
✅36 - 18/19
✅20 - 19/20
Stellar. pic.twitter.com/WREVUTcgc9