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Ребров за крок від чергового чемпіонства

Сьогодні 12:43 917 0
Ребров за крок від чергового чемпіонства
#Ребров, #Ференцварош

Джерело - Чемпіон.

Угорський Ференцварош, який очолює колишній наставник київського Динамо Сергій Ребров, вчора здобув чергову перемогу в національній першості, обігравши з рахунком 1:0 Кишварду.

Зараз Ференцварош продовжує лідирувати в турнірній таблиці чемпіонату Угорщини, випереджаючи Фехервар на 12 очок, але провівши при цьому на один поєдинок більше.

У поточній першості команді Реброва залишилося провести чотири матчі (в цей уїк-енд відбуваються поєдинки 29-го туру, а всього в чемпіонаті Угорщини 33 тури). Таким чином, для того, щоб оформити чемпіонський титул, Ференцварошу досить в матчах, що залишилися набрати лише 4 очки.

Нагадаємо, в минулому сезоні Ференцварош став чемпіоном Угорщини, причому до цього титулу команду привів саме Сергій Ребров, який очолив її влітку 2018 року.

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