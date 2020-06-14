Олександрія - Десна: прев'ю матчу 26 туру УПЛ

Джерело - УПЛ.
Чемпіонат України, УПЛ
14 червня
26 тур
Олександрія - Десна
Арбітр: Євген Арановський (Київ) проведе 115-й матч в УПЛ.
Трансляція: Олександрія - Десна: онлайн-трансляція матчу 26 туру УПЛ. LIVE
Історія зустрічей
Всього зіграно 26 матчів: +10=8-8 м’ячі 32-29
На полі Олександрії — 13 матчів: +6=4-3 м’ячі 19-12
В УПЛ зіграно 4 матчі: +1=1-2 м’ячі 3-5
На полі Олександрії — 2 матчі: +0=1-1 м’ячі 1-4
Останній матч на полі Олександрії — 24.08.2019. 5-й тур Чемпіонату України-2019/2020
Олександрія — Десна — 0:3
Голи: 0:1 — Д. Фаворов (50), 0:2 — О. Кузик (69), 0:3 — О. Філіппов (90).
Олександрія не перемагає Десну у 3-х поспіль матчах УПЛ: нічия та 2 поразки.
Безгольова серія містян в поєдинках з Десною триває у Чемпіонатах 217 хвилин.
Цікаві факти та можливі події
- Олександрія може в УПЛ забити 250-й гол (ще 1 м’яч).
- Чернігівський клуб може забити 50-й гостьовий гол в УПЛ (ще 1 м’яч).
- Олександрія утримує дві клубні рекордні домашні серії в Чемпіонатах: безнічийну, яка з 3 квітня 2019 року триває 18 ігор: 10 перемог і 8 поразок та гольову — 10 ігор.
- Містяни можуть 70-й раз у Чемпіонатах зіграти внічию, а Десна — 10-й.
- Десна забиває голи в 6-ти поспіль матчах УПЛ, утримуючи клубний рекорд.
- Гольова серія Олександріє триває в Чемпіонаті впродовж 9-ти ігор.
- Олександрія може в Чемпіонатах 50-й раз зіграти внічию при Володимиру Шарану.
- Гольовий серіал Дмитра Гречишкіна (Олександрія) триває в УПЛ 4 гри — 4 голи.