Олександрія - Десна: прев'ю матчу 26 туру УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

14 червня

26 тур

Олександрія - Десна

Арбітр: Євген Арановський (Київ) проведе 115-й матч в УПЛ.

Трансляція: Олександрія - Десна: онлайн-трансляція матчу 26 туру УПЛ. LIVE

Історія зустрічей

Всього зіграно 26 матчів: +10=8-8 м’ячі 32-29

На полі Олександрії — 13 матчів: +6=4-3 м’ячі 19-12

В УПЛ зіграно 4 матчі: +1=1-2 м’ячі 3-5

На полі Олександрії — 2 матчі: +0=1-1 м’ячі 1-4

Останній матч на полі Олександрії — 24.08.2019. 5-й тур Чемпіонату України-2019/2020

Олександрія — Десна — 0:3

Голи: 0:1 — Д. Фаворов (50), 0:2 — О. Кузик (69), 0:3 — О. Філіппов (90).

Олександрія не перемагає Десну у 3-х поспіль матчах УПЛ: нічия та 2 поразки.

Безгольова серія містян в поєдинках з Десною триває у Чемпіонатах 217 хвилин.

Цікаві факти та можливі події