Колос - Шахтар: прев'ю матчу 26 туру УПЛ

Джерело - УПЛ.
Чемпіонат України, УПЛ
26 тур
14 червня
Колос - Шахтар
Арбітр: Віктор Копієвський (Кропивницький) провів 33 матчі в УПЛ.
Трансляція: Колос - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 26 туру УПЛ. LIVE
Історія зустрічей
Всього зіграно 2 матчі: +0=0-2 м’ячі 3-10 — в УПЛ
На полі Колоса — 1 матч: +0=0-1 м’ячі 3-4
Останній матч на полі Колоса — 08.03.2020. 22-й тур Чемпіонату України-2019/2020.
Колос — Шахтар — 3:4
Голи: 0:1 — Тайсон (12), 0:2 — Жуніор Мораес (31), 1:2 — В. Мілько (37), 1:3 — Тете (60), 2:3 — В. Гавриш (67), 3:3 — В. Мілько (76), 3:4 — Жуніор Мораес (81).
Колос найбільшої поразки в УПЛ зазнав саме від Шахтаря (0:6, 18.10.2019)
Серед чинних гравців найкращий бомбардир попередніх матчів — Жуніор Мораес (Шахтар, 4 м’ячі).
Цікаві факти та можливі події
- Безнічийна серія Шахтаря з 6 грудня минулого року триває в Чемпіонаті 9 ігор: 7 перемог та 2 поразки.
- Шахтар може зазнати 80-ї гостьової поразки в УПЛ.
- Пропускний серіал "гірників" продовжується в Чемпіонаті 6 ігор, що востаннє траплялося з Шахтарем ще у 2001 році.
- Колос утримує 2 клубні рекордні серії в УПЛ: програшну, яка триває 5 ігор та пропускну — 8 ігор.
- Безгольовий серіал ковалівців триває в Чемпіонаті 190 хвилин.
- Тарас Степаненко може у складі Шахтаря провести 200-й матч в УПЛ.
- 95-й гол в УПЛ може забити Жуніор Мораес, 65-й — Марлос, 20-й — Віктор Коваленко, Дентіньо, 15-й — Тарас Степаненко, 10-й — Алан Патрік (усі — Шахтар).
- 100-й матч в УПЛ може провести Віталій Гавриш (Колос).
- Арбітр Віктор Копієвський проведе 1-й матч в УПЛ за участі Колоса.