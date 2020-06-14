Колос - Шахтар: прев'ю матчу 26 туру УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

26 тур

14 червня

Колос - Шахтар

Арбітр: Віктор Копієвський (Кропивницький) провів 33 матчі в УПЛ.

Трансляція: Колос - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 26 туру УПЛ. LIVE

Історія зустрічей

Всього зіграно 2 матчі: +0=0-2 м’ячі 3-10 — в УПЛ

На полі Колоса — 1 матч: +0=0-1 м’ячі 3-4

Останній матч на полі Колоса — 08.03.2020. 22-й тур Чемпіонату України-2019/2020.

Колос — Шахтар — 3:4

Голи: 0:1 — Тайсон (12), 0:2 — Жуніор Мораес (31), 1:2 — В. Мілько (37), 1:3 — Тете (60), 2:3 — В. Гавриш (67), 3:3 — В. Мілько (76), 3:4 — Жуніор Мораес (81).

Колос найбільшої поразки в УПЛ зазнав саме від Шахтаря (0:6, 18.10.2019)

Серед чинних гравців найкращий бомбардир попередніх матчів — Жуніор Мораес (Шахтар, 4 м’ячі).

Цікаві факти та можливі події