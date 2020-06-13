Зоря – Динамо 1:3. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Динамо обіграло Зорю у 26 турі УПЛ.
Зоря – Динамо 1:3 (0:0)
Голи: 1:0 – 54 Юрченко (пен), 1:1 – 71 Буяльський, 1:2 – 76 Де Пена, 1:3 - 90+4 Циганков
Зоря: 1. Махарадзе, 18. Тимчик, 20. Абу Ханна, 98. Чеберко, 14. Михайличенко, 21. Іванісеня (4. Цвек, 79), 10. Хомченовський (к), 7. Кочергін, 80. Юрченко (8. Луньов, 84), 28. Громов, 22. Кабаєв.
Динамо: 1. Бущан, 94. Кендзьора, 4. Попов, 30. Шабанов, 16. Миколенко, 5. Сидорчук (к, 6. Кадірі, 84), 29. Буяльський (10. Шапаренко, 90), 8. Шепелєв, 11. Цитаїшвілі (15. Циганков, 61), 18. Андрієвський (14. де Пена, 61), 70. Русин (7. Вербич, 61).
Попереджені: Михайличенко (70), Абу Ханна (90+4), Чеберко (90+4) – Кендзьора (30).
Вилучений: Цвек (83).
Нагадаємо, Маріуполь розписав нічию з Ворсклою в 26 турі УПЛ.