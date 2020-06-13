 Максимов: Ворскла тримається на 13-14 гравцях | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Під час змагань зникла українська ультрамарафонка. Є підозра про викрадення
Сьогодні 21:08 1301
Олімпік обіграв ФК Львів у 26 турі УПЛ
Сьогодні 21:22 985
Олімпік - Львів: онлайн-трансляція матчу 26 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 19:25 2737
Динамо вирвало перемогу у Зорі в 26 турі УПЛ
Сьогодні 19:21 10316 11
У Шахтарі підтвердили травму Ісмаїлі: Захисник вибув на шість місяців
Сьогодні 17:40 491
Формула-1 оголосила про скасування гонок в Баку, Сінгапурі та Японії
Сьогодні 15:25 451
Франков: Павелко просуває проект, який прийде на зміну УПЛ та ПФЛ
Сьогодні 14:42 745
Артем Бєсєдін: За кожне дитяче життя варто боротися
Сьогодні 14:40 342
Лунін - найкращий гравець матчу Ов'єдо - Понферрадіна
Сьогодні 14:08 1068
Франков: Рух телефонує клубам, щоб зібрати голоси за відставку Макарова
Сьогодні 13:15 644
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:58 Футбол Рафаїлов: Чи буде існувати Зоря – вирішить президент 91
22:48 Футбол Олімпік – ФК Львів 2:0. Відео голів 203
22:37 Футбол Герта - Айнтрахт 1:4. Огляд матчу 256
22:27 Футбол Вальядолід переміг Леганес у 28 турі Ла-Ліги 308
22:10 Футбол Зоря – Динамо 1:3. Огляд матчу 511
21:55 Футбол Динамо Мінськ мінімально обіграло Славію у 13 турі чемпіонату Білорусі 435
21:46 Футбол Максимов: Ворскла тримається на 13-14 гравцях 604
21:28 Футбол Баварія перемогла Боруссію М у 31 турі Бундесліги 499
21:22 Футбол Олімпік обіграв ФК Львів у 26 турі УПЛ 985
21:12 Футбол Скрипник: Зоря не змогла втримати удар 1120
21:08 RunNews Під час змагань зникла українська ультрамарафонка. Є підозра про викрадення 1301
20:52 Футбол Михайличенко: Заміни зробити свій внесок у гру 805
20:35 Футбол Сидорчук уникнув травми у матчі проти Зорі 1819
20:18 Футбол Зоря – Динамо 1:3. Відео голів 1538
20:14 Блог Циганков повернувся! Ефектний штрафний у виконанні вінгера Динамо 584
20:08 Футбол Вільярреал обіграв Сельту у 28 турі Ла-Ліги 802
19:57 Футбол Динамо Брест із Мілевським та Хачеріді перемогло Торпедо-БелАЗ у 13 турі чемпіонату Білорусі 350
19:48 Теніс Маштаков виграв турнір UTF Gentlemen Invitational 953
19:26 Пряма трансляція Баварія - Боруссія М: онлайн-трансляція матчу 31 туру Бундесліги 346
19:25 Пряма трансляція Олімпік - Львів: онлайн-трансляція матчу 26 туру УПЛ. LIVE 2737
19:21 Футбол Динамо вирвало перемогу у Зорі в 26 турі УПЛ 10316 11
19:08 Футбол ПСЖ відмовився від трансферу Кулібалі 1311
18:58 Футбол Еспаньйол – Алавес 2:0. Огляд матчу 1105
18:46 Футбол Чеснаков став рекордсменом Ворскли 1635
18:33 Футбол Айнтрахт розгромив Герту, перемоги Вердера та Боруссії Д. Результати 31 туру Бундесліги 1529

Максимов: Ворскла тримається на 13-14 гравцях

Сьогодні 21:46 604 0
Юрій Максимов прокоментував матч проти Маріуполя
Максимов: Ворскла тримається на 13-14 гравцях
#Маріуполь, #Ворскла, #Максимов

Джерело - fcmariupol.com.

Ворскла не змогла втримати рахунок у матчі проти Олімпіка через малу лаву запасних футболістів.

Про це розповів головний тренер полтавського клубу Юрій Максимов.

"Гра була рівною. Ми вже другу гру поспіль виграємо 1:0, але не можемо утримати цей рахунок. Припиняємо грати, десь "сідаємо". Сьогодні ми краще виглядали в порівнянні з матчем проти Львова.

Виграємо 1:0, але пропускаємо... В цілому, грою задоволений. Тепер головне, щоб футболісти відновилися. У нас не така велика лавка, пішли травми, картки. Це наша найголовніша проблема.

У чому причина? Повторюся, коротка лавка. У нас є обойма футболістів, які витягають матчі. Це 13-14 футболістів, на яких тримається команда. А їх повинно бути 25", - розповів Максимов.

Нагадаємо, Маріуполь розписав нічию з Ворсклою в 26 турі УПЛ.

Коментарі ()