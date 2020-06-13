Максимов: Ворскла тримається на 13-14 гравцях

Ворскла не змогла втримати рахунок у матчі проти Олімпіка через малу лаву запасних футболістів.

Про це розповів головний тренер полтавського клубу Юрій Максимов.

"Гра була рівною. Ми вже другу гру поспіль виграємо 1:0, але не можемо утримати цей рахунок. Припиняємо грати, десь "сідаємо". Сьогодні ми краще виглядали в порівнянні з матчем проти Львова.

Виграємо 1:0, але пропускаємо... В цілому, грою задоволений. Тепер головне, щоб футболісти відновилися. У нас не така велика лавка, пішли травми, картки. Це наша найголовніша проблема.

У чому причина? Повторюся, коротка лавка. У нас є обойма футболістів, які витягають матчі. Це 13-14 футболістів, на яких тримається команда. А їх повинно бути 25", - розповів Максимов.