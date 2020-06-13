ПСЖ відмовився від трансферу Кулібалі

Каліду Кулібалі не перейде у ПСЖ

Чемпіони Франції вирішили відмовитися від підписання лідера Наполі Каліду Кулібалі.

Про це повідомляє Le Parisien.

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ПСЖ розглядав сенегальця як заміну Тіагу Сілві, однак позиція італійського клубу щодо ціни шокувала. Наполі відразу попередив, що криза коронавірусу не вплине на Кулібалі, і всім претендентам слід готуватися платити 100 млн євро.

ПСЖ такі умови не влаштували, тому в наступному сезоні буде зроблена ставка на пару Маркіньйос – Кімпембе.

Раніше повідомлялося, що капітан ПСЖ залишить клуб.