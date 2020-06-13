ПСЖ відмовився від трансферу Кулібалі

Джерело - football24.ua.
Чемпіони Франції вирішили відмовитися від підписання лідера Наполі Каліду Кулібалі.
Про це повідомляє Le Parisien.
Актуально: ПСЖ обговорив деталі контракту Кулібалі
ПСЖ розглядав сенегальця як заміну Тіагу Сілві, однак позиція італійського клубу щодо ціни шокувала. Наполі відразу попередив, що криза коронавірусу не вплине на Кулібалі, і всім претендентам слід готуватися платити 100 млн євро.
ПСЖ такі умови не влаштували, тому в наступному сезоні буде зроблена ставка на пару Маркіньйос – Кімпембе.
Раніше повідомлялося, що капітан ПСЖ залишить клуб.