"Скала запрошував мене у Шахтар". Він виграв Лігу чемпіонів, послав Заммера до біса і двічі забив Оліверу Кану

Максим Розенко поговорив з ексфутболістом, якого Оттмар Хітцфельд називав "діамантом", а Міхаель Скіббе вважав "найталановитішим молодим півзахисником Європи".

Продовження кар'єри у нього вийшло не дуже яскравим. У відвертому інтерв'ю громадянин Німеччини Володимир Бут пояснив, чому замість Вердера опинився у Фрайбурзі, з якої причини Болтон не захотів з ним підписувати контракт і чому він відмовився від переїзду до Донецька.

"Із Шахтаря за мною хотіли вислати літак"

- Пане Володимире, хто оформляв ваш трансфер в Боруссію?

- Там була довга передісторія. 27 вересня 1993 року в моїй родині сталася трагедія - ми втратили батька. Це було замовне вбивство. Тато був начальником міськгазу і паралельно віце-президентом Чорноморця (мова про клуб з Новоросійську – Чемпіон). Всім, чим міг, допомагав клубу. З його легкої руки команда отримала свою назву. До цього Чорноморець називався Гекріс.

- Вбивство було розкрито?

- Ні. Батько керував футбольним клубом. Після його смерті до влади прийшли інші люди. Вони не хотіли мене нікуди відпускати. Говорили, продовжуй контракт. Але в підсумку мене все таки продали в Боруссію - після того, як німецький клуб запропонував хорошу суму.

- Вашу гру селекціонери Боруссії оцінили під час юнацького чемпіонату Європи-1994 року в Ірландії?

- Саме так. У першій грі зі збірною Німеччини я зробив дві результативні передачі. У наступному матчі зі Швейцарією оформив хет-трик. Відразу посипалися пропозиції - і від Боруссії, і від московських Спартака та Динамо.

- Скільки Чорноморець отримав за 16-річного Бута?

- По-моєму, 250 тисяч марок. Плюс автобус Мерседес для команди, сплата зборів та навіть комплекти форми на сезон.

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- Дивився вашу статистику виступів за Боруссію. З одного боку, за шість сезонів у складі "чорно-жовтих" провели 78 матчів, забили 8 голів. Не вражає. З іншого - клуб пропонував вам наступний контракт, тобто, німці були зацікавлені в Буті?

- Кращі сезон я провів, коли Боруссію очолив Невіо Скала. Він мене потім запрошував в усі команди, які тренував - у Бешикташ у 2000 році, у Шахтар два роки потому. За мною з Донецька готові були надіслати літак. Але я вже звик до життя в Західній Європі і на той момент був не готовий до таких змін. Навіть за великі гроші.

- Скала якось сказав, що Бут - найталановитіший гравець, якого йому доводилося коли-небудь тренувати. Чим підкорили італійського фахівця?

- Коли італієць очолив Боруссію, мені було 20 років. На моїй позиції грали серйозні хлопці. Спочатку Невіо ставив до складу заслужених ветеранів. На тренуваннях я непогано виглядав. За дубль забивав. Два роки поспіль наша юнацька команда ставала чемпіоном країни. "Кіккерс" визнав мене найкращим гравцем юнацької першості. Але Скала навіть в заявку не включав. Притому, що стартували ми невдало. Перед п'ятим туром набрався сміливості і пішов до нього. Пам'ятаю, поруч з Невіо сидів Тоні Шумахер, який тоді працював його помічником. Серце сильно стукало. Хвилювався ...

- Почали пред'являти претензії?

- Попросив, щоб мене віддали в оренду. Він відразу запитав, скільки мені років. Невіо, до речі, добре розмовляв німецькою - у нього дружина німкеня. Почувши, що мені 20 років, резюмував: "Потрібно трохи почекати". Я не вгамовувався: мовляв, чекати не можу, в моєму віці для подальшого прогресу потрібна ігрова практика. Скала похитав головою: "Ні, все одно чекай". Команда вирушила на виїзд, програли гостьовий поєдинок. У наступній грі з Кайзерслаутерном він включає мене в заявку. Я здивований. До перерви ми програємо 0:1, Скала випускає мене на поле. Віддаю гольову передачу і за версією "Кіккерс" мене визнають найкращим гравцем матчу.

- Далі стали потрапляти в основу?

- Після матчу полетів в олімпійську збірну. Грали, по-моєму, з Францією у вівторок. Назад квитки взяв на четвер. Мені дзвонить асистент тренера, запитує, чому я замовив квитки на четвер. Я щось відповідаю, він мене перебиває - мовляв, перебронювали тобі квитки на середу, буде більше часу підготуватися до наступного матчу Боруссії. І після цього я вже регулярно грав у Невіо.

7,5 мільйона марок

- У Боруссії залишитися у 2000 році не було шансів?

- Там була своя історія - побив горщики з Маттіасом Заммером.

- Після його поради змінити Порше на щось скромніше і звернути увагу на дисципліну?

- Заммер мені такого не говорив. Порше мені вже порадив змінити тренер Фрайбурга. Мовляв, нескромно якось, тобі 24 роки, а їздиш на машині, якої немає ні в одного з твоїх нинішніх одноклубників. Я сказав: "Немає проблем". Продав Порше, купив джип. А з Маттіасом інша історія вийшла. Володар "Золотого м'яча" -1996 проводив свій перший сезон в ролі головного тренера команди. У мене ще був рік контракту з клубом. Вердер зробив дуже привабливу пропозицію. Старший брат разом з агентом їздили в Бремен погоджувати умови особистого контракту. У складі Вердера тоді виступали українці Скрипник і Максимов, команда була на ходу. Свій останній сезон в команді повинен був проводити 32-річний австрієць Андреас Херцог, я повинен був закрити цю позицію. Боруссії музиканти запропонували за мене 5 мільйонів марок. Я полетів у відпустку, будучи повністю впевненим, що цей перехід відбудеться. Але не склалося.

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- Що завадило?

- По-перше, Боруссія виставила за мене 7,5 мільйона марок. По-друге, порахувала, що повинна мати 50 відсотків з подальшого перепродажу. Вердер на ці умови не пішов. Я повернувся з відпустки в розташування Боруссії. Потрапив в двозначну ситуацію. З одного боку, клуб мене не відпускає в Вердер. З іншого, мене ігнорує Заммер - не ставить навіть в заявку. Це було складно зрозуміти і прийняти. Якраз настав час грати збірним. Заммер до мене підійшов і запропонував зіграти за дубль Боруссії. Я скипів: "Місяць тому клуб мене за 5 мільйонів не хотів продавати, а тепер ти посилаєш в дубль?!". Відмовився там грати. Після цього демаршу мене виставили на трансфер.

- У підсумку замість Вердера з українцями Скрипником і Максимовим поїхали до Фрайбурга з грузинами Кобіашвілі, Іашвілі і Цкітішвілі.

- Зацікавленість в моїх послугах також проявили Шальке-04 і Кайзерслаутерн. Вибір припав на Фрайбург в тому числі з-за грузинських хлопців. Іашвілі, Цкітішвілі та Кобіашвілі по черзі телефонували мені кожен день і вмовляли перейти до Фрайбурга. Хоча однією ногою вже був у Кайзерслаутерні. Мав підписати з ними контракт в Ессені. Боруссія погодилася оформляти мій трансфер в Кайзерслаутерн вже за мільйон марок. Приїхав в Ессен, дивлюся контракт. До цього висловив побажання, щоб в разі вильоту Кайзерслаутерна з бундесліги міг піти з команди як вільний агент. Це було прописано в первинному варіанті договору. Але в підсумковій версії цей пункт був відсутній. Я сказав, що так справа не піде, сів у машину, поїхав до Франкфурта, де і підписав контракт з Фрайбургом. Хоча на той момент Кайзерслаутерн йшов на третьому місці в чемпіонаті бундесліги, а Фрайбург - передостаннім. Фрайбург в підсумку заплатив за мене Боруссії 800 тисяч марок. Дортмундцям вже нікуди було діватися - трансферне вікно закривалося.

- Фрайбургу ви допомогли - команда в підсумку фінішувала шостою, завоювавши право взяти участь в Кубку УЄФА. Ви за неповний сезон забили 4 голи і зробили 8 гольових передач.

- Приємно згадувати, як поклав "двушку" Баварії. Двічі в одну матчі засмутити Олівера Кана - це багато чого варте. Гра пішла з самого початку. Через три місяці ще на рік продовжив контракт з клубом, отримавши хороші підйомні. Спочатку в контракті було прописано, що інші клуби можуть викупити мій трансфер за 5 мільйонів марок. Мій агент дав зрозуміти Фрайбургу, що наступного літа перейду в іншу команду. Так мені в грудні запропонували новий покращений контракт. Поміняли клаусулу - інші клуби мене могли викупити вже за 7,5 мільйона марок.

- Але недовго музика грала - в наступному сезоні Фрайбугі вилетів з Бундесліги.

- Це питання до Фолькеру Фінке, який протягом 16 сезонів тренував Фрайбург. Він дуже довіряв темношкірим футболістам. Напевно, не дарма - на чемпіонаті світу в Бразилії Фолькер очолював збірну Камеруну. Фінке любив організовувати ротацію складу. Якось посадив на банку і мене. Я почав виходити переважно на заміну. Потім, коли команда вже стояла в зоні вильоту, повернув мене до стартового складу. Але вибратися з трясовини ми так і не зуміли. Коли вилетіли, він мене викликав до себе. Мовляв, у тебе дуже великий контракт. Причому красиво сказав: "У нас є торт, ми не можемо тобі дати найбільший шматок". Прозоро натякнув, що потрібно перепідписати угоду на більш скромних умовах. Я не бачив для себе резону йти на зниження. В результаті контракт розірвали, Фрайбург виплатив неустойку, а я став вільним агентом.

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Від Ганновера до Криту

- Чим вас спокусив варіант з Гановером?

- Запропонуй цілком пристойні фінансові умови. Плюс Ральф Рангнік запевнив, що дуже розраховує на мене. Але команда невдало стартувала в бундеслізі і Ральфа зняли. Йому на зміну прийшов Евальд Лінен. Він мене наполегливо кликав в Кельн в 1999 році. Але коли прийняв Гановер, вже склалася інша ситуація. У Фрайбурзі я мав натягнуті відносини з одним з партнерів по команді - арабом французького походження. У нас була взаємна неприязнь. Цей хлопець одружився з дочкою Лінена. І коли Евальд прийшов в Гановер, з його подачі відразу на моє місце за 750 тисяч євро придбали португальця. Португалець грав, а мене посадили на банку.

Коли вже закінчувався контракт з Ганновером, мені зателефонував Невіо Скала. Сказав, що литовський бізнесмен Романов придбав шотландський Хартс, зараз займається комплектуванням команди і хоче поговорити. Я злітав в Литву, зустрівся з Романовим. Запропонували відмінний контракт. В цей же час мені дзвонить агент і пропонує варіант з Болтоном. Я роздумую - все таки англійська прем'єр-ліга сильніша шотландської. Романову сигналізую, що беру час на роздуми і їду на збори з Болтоном.

- Не пройшли оглядини?

- Після зборів розмовляю з Еллардайсом. Каже, що все нормально, я його влаштовую. Готуйся, зараз у нас буде турне по Азії, летимо в Сінгапур. Мені навіть зробили щеплення. Відпросився з'їздити додому за речами. Прилітаю додому, агент каже, що з'явилися якісь питання у Болтона, потрібно почекати. Чекав до останнього. У 11 вечора, за годину до закриття трансферного вікна мені дзвонить агент і каже, що Болтон зі мною не буде підписувати контракт. Обгрунтування: мій батько був пов'язаний з криміналітетом. Я був у шоці.

- Романову передзвонити не здогадались?

- Набрав його, звичайно. Він сказав: "Вова, ти ж знаєш, що я тебе хотів бачити в Хартсі. Але вже пізно - склад повністю укомплектований". Довелося звертатися до Олега Долматова, який тренував Шинник. Відіграв в Ярославлі з кінця серпня до листопада. Далі були пропозиції з ОАЕ і Катару. Але не склалося.

- Наступний сезон провели в Чорноморці, а потім опинилися в Греції. Зіткнулися з обіцянками по-грецьки?

- Чув прислів'я: "Якщо привітався з греком, після цього подивися, скільки у тебе залишилося пальців на руці". Але у мене там в плані зарплат не виникало питань. З Левадиакосом підписав попередній контракт. Це був клуб з невеликого містечка Левадія, в якому проживає 23 тисячі мешканців. Знаходиться в 130 кілометрах на північ від Афін. Переходом до Греції займався мій друг. Ми ще не встигли зареєструвати контракт з Левадиакосом в федерації, як надійшла пропозиція з острова Крит від ОФІ. Спортивним директором там був екс-нападник збірної Греції Нікос Махлас, який в 1998 році в складі голландського Вітесс виграв "Золоту бутсу", забивши в 32 іграх чемпіонату Нідерландів 34 м'ячі. Але після п'яти турів в ОФІ змінився тренер, новий наставник мене в складі команди не бачив. Розлучився цивілізовано - виплатили неустойку, після чого повернувся до Цюріха. Жив там в своє задоволення разом з сім'єю. На той момент у мене вже був німецький паспорт. Оформив його собі ще в 2004 році.

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Особова справа

Володимир Бут. Народився 7 вересня 1977 року. Півзахисник.

Виступав за команди: Чорноморець Новоросійськ (1992-94, 2008-09), Боруссія Дортмунд, Німеччина (1994-2000), Фрайбург, Німеччина (2000-03), Ганновер, Німеччина (2003-05), Шинник Ярославль (2005), ОФІ Іракліон, Греція (2009).

Досягнення: Переможець Ліги Чемпіонів (1997). Володар Міжконтинентального кубка (1997). Чемпіон Німеччини (1995, 1996). Володар Суперкубка Німеччини (1995, 1996).

Максим Розенко, Чемпіон