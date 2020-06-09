Президент Руху Григорій Козловський вказав на перспективи об’єднання українського і польського чемпіонатів.

Про це розповів сам власник Руху.

"Ділиться Прем'єр-ліга, Екстраліга або Прем'єр-Екстраліга, де грають по 10 команд українських та польських. Перша ліга - чисто українська одна зона, друга - чисто польська. Уявляєте потенціал країни від Чорного моря до Балтійського.

Було б круто. Думаю, тоді б наша об'єднана ліга коштувала б якихось нереальних грошей. Зараз 52 млн за пул телетрансляцій отримують в Польщі. А уявіть, якщо цей пул об'єднати з Україною. Уявіть, скільки уболівальників, а як їх повернути.

Це завжди добре. Це ніколи не було погано. Хочеться думати, розвивати. Іноді є шалені мрії, нереалізовані. Але ось зараз Бельгія об'єднується з Нідерландами, це вже процес завершений. Чехія і Словаччина вже три роки проводять Кубок спільно. Вони вже готуються до об'єднання.

У Європі відбуваються зараз такі об'єднання чемпіонатів. Телебачення, Youtube, багато каналів - людей якось потрібно зацікавити. Потрібний запал. Думаю, кращого чемпіонату, ніж спільного з поляками, не придумати - це було б дуже круто. Я просто це бачу", - розповів Козловський.