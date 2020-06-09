 Інтер розглядає Морату в якості заміни Мартінесу | Футбол | Champion.com.ua
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Інтер розглядає Морату в якості заміни Мартінесу

Сьогодні 13:26 1419 0
У свою чергу Атлетіко повинен буде викупити Морату у Челсі за 55 мільйонів євро
Інтер розглядає Морату в якості заміни Мартінесу
#Мората, #Мартінес, #Інтер, #Атлетіко

Джерело - Tuttosport.

Іспанський форвард Атлетіко Альваро Мората може продовжити кар'єру в міланському Інтері.

Про це повідомляє Tuttosport.

На цей трансфер може вплинути перехід нападника ПСЖ Едінсона Кавані в мадридський клуб. Уругваєць після закінчення цього сезону стане вільним агентом.

У свою чергу Атлетіко повинен буде викупити Морату у Челсі за 55 мільйонів євро після закінчення 18-місячної оренди, після чого зможе продати гравця в інший клуб.

Нагадаємо, Барселона узгодила контракт з Мартінесом

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