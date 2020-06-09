Джерело - Tuttosport.
Іспанський форвард Атлетіко Альваро Мората може продовжити кар'єру в міланському Інтері.
Про це повідомляє Tuttosport.
На цей трансфер може вплинути перехід нападника ПСЖ Едінсона Кавані в мадридський клуб. Уругваєць після закінчення цього сезону стане вільним агентом.
У свою чергу Атлетіко повинен буде викупити Морату у Челсі за 55 мільйонів євро після закінчення 18-місячної оренди, після чого зможе продати гравця в інший клуб.
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