У свою чергу Атлетіко повинен буде викупити Морату у Челсі за 55 мільйонів євро

Джерело - Tuttosport.

Іспанський форвард Атлетіко Альваро Мората може продовжити кар'єру в міланському Інтері.

Про це повідомляє Tuttosport.

На цей трансфер може вплинути перехід нападника ПСЖ Едінсона Кавані в мадридський клуб. Уругваєць після закінчення цього сезону стане вільним агентом.

У свою чергу Атлетіко повинен буде викупити Морату у Челсі за 55 мільйонів євро після закінчення 18-місячної оренди, після чого зможе продати гравця в інший клуб.

Нагадаємо, Барселона узгодила контракт з Мартінесом