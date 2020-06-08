Джерело - ukrinform.ua.
Став відомий рейтинг найдорожчих футболістів світу.
Про це повідомляє CIES Football Observatory.
Очолив список є форвард французького ПСЖ Кіліан Мбаппе - 259,2 млн євро.
ТОП-10 рейтингу:
1. Кіліан Мбаппе, ПСЖ - 259,2 млн євро
2. Рахім Стерлінг, Манчестер Сіті - 194,7 млн
3. Джейдон Санчо, Боруссія (Дортмунд) - 179,1 млн
4. Трент Александер-Арнольд, Ліверпуль - 171,1 млн
5. Маркус Рашфорд, Манчестер Юнайтед - 152,3 млн
6. Мохамед Салах, Ліверпуль - 144,9 млн
7. Садіо Мане, Ліверпуль - 139,2 млн
8. Антуан Грізманн, Барселона - 136,4 млн
9. Альфонсо Девіс, Баварія - 133,5 млн
10. Гаррі Кейн, Тоттенгем - 118,7 млн.
Нагадаємо, ПСЖ намагається втримати Мбаппе зарплатою, як у Неймара.