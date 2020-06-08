Ансу Фаті залишиться у Барселоні

Барселона відмовилась продавати півзахисника Ансу Фаті Манчестер Юнайтед за 100 млн євро.

Про це повідомляє Diario Sport.

Нещодавно агент Жорже Мендеш звернувся в каталонський клуб з питанням про те, за яку суму Барселона готова продати 17-річного гравця. У Барсі відповіли, що Фаті не продається, і вказали на пункт про відступні гравця в розмірі 170 млн євро.

Невдовзі Мендеш знову звернувся в Барселону з пропозицією про покупку Фаті за 100 млн євро. Інтерес до хавбека проявили декілька клубів АПЛ, і Манчестер Юнайтед був готовий заплатити озвучену агентом суму.

Проте Барселона не збирається продавати гравця, попри фінансові труднощі.

Фаті є вихованцем каталонського клубу. У нинішньому сезоні Ла-Ліги він зіграв 16 матчів, в яких зумів відзначитись 4 голами та віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо, Барселона визначилась з майбутнім Фаті.