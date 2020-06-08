Мілан знайшов альтернативу Рангніку

В Італії може повернутися тренер Бордо

Мілан розглядає альтернативу в разі, якщо Ральф Рангнік відмовиться очолювати команду.

Про це повідомляє Tuttumercatoweb.

Головним кандидатом є нинішній тренер Бордо Паулу Соуза. Також розглядаються і інші кандидати, але россонері впевнені у двох кандидатах. Нинішній сезон Бордо під керівництвом Соуза завершив на 12-му рядку.

Рангнік є основним кандидатом. У німця є свій план розвитку команди, а також він буде суміщати посаду тренера і директора команди.

Соуза раніше вже працював в Італії, тренуючи Фіорентину, однак був звільнений і замінений на нинішнього тренера Мілана Стефано Піолі.

Раніше, Едегор потрапив у сферу інтересів Мілана.