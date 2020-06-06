Джерело - Tuttosport.
Французький півзахисник Ювентуса Адрієн Рабйо може змінити клуб влітку.
Про це повідомляє Tuttosport
Фаворитом в боротьбі за хавбека є Евертон. Туди ж бажає перейти сам гравець, і одним з факторів цього є те, що клуб тренує Карло Анчелотті, з яким гравець вже перетинався в ПСЖ.
Відзначається, що Ювентус розраховує продати кілька гравців для поповнення бюджету, і Рабйо є одним з кандидатів на відіхід.
Керівництво туринської команди залишилося незадоволеним пізнім поверненням Рабйо в розташування команди під час паузи, викликаної пандемією коронавіруса.
Нагадаємо, Рабйо і Ремзі можуть стати частиною угоди з переходу Погба в Ювентус.