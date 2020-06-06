Туди ж бажає перейти і сам гравець

Джерело - Tuttosport.

Французький півзахисник Ювентуса Адрієн Рабйо може змінити клуб влітку.

Про це повідомляє Tuttosport

Фаворитом в боротьбі за хавбека є Евертон. Туди ж бажає перейти сам гравець, і одним з факторів цього є те, що клуб тренує Карло Анчелотті, з яким гравець вже перетинався в ПСЖ.

Відзначається, що Ювентус розраховує продати кілька гравців для поповнення бюджету, і Рабйо є одним з кандидатів на відіхід.

Керівництво туринської команди залишилося незадоволеним пізнім поверненням Рабйо в розташування команди під час паузи, викликаної пандемією коронавіруса.

Нагадаємо, Рабйо і Ремзі можуть стати частиною угоди з переходу Погба в Ювентус.