Фонсека: Я мріяв тренувати великий європейський клуб і Рома здійснила цю мрію

Головному тренеру римської Роми Паулу Фонсека поточний клуб допоміг йому здійснити мрію.

Про це заявив сам фахівець.

"Мені пощастило стати тим, ким я став. У дитинстві я хотів бути футболістом і я зміг цього добитися. Після я мріяв тренувати великий європейський клуб і зараз роблю це. З професійної точки зору я дуже задоволений.

Тепер я хотів би виграти серйозний трофей - Лігу Чемпіонів або італійський чемпіонат. В цілому, я мрію бути щасливим кожен день і жити повним життям", - сказав Фонсека.