Джерело - sport.ua.
Манчестер Юнайтед відкритий для пропозицій щодо 30-річного англійського захисника Кріса Смоллінга.
Про це повідомляє standard.co.uk.
Футболіст не входить у довгострокові плани "червоних дияволів".
У сезоні 2019/2020 Смоллінг виступає за римську Рому на правах оренди. Всього за "Рому" Кріс провів 28 матчів у всіх турнірах, де забив два м'ячі і віддав одну результативну передачу.
Контракт футболіста з Манчестер Юнайтед розрахований до літа 2022 року.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед визначився з ціною на Смоллінга.