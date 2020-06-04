Кріс Смоллінг може змінити клуб

Манчестер Юнайтед відкритий для пропозицій щодо 30-річного англійського захисника Кріса Смоллінга.

Про це повідомляє standard.co.uk.

Футболіст не входить у довгострокові плани "червоних дияволів".

У сезоні 2019/2020 Смоллінг виступає за римську Рому на правах оренди. Всього за "Рому" Кріс провів 28 матчів у всіх турнірах, де забив два м'ячі і віддав одну результативну передачу.

Контракт футболіста з Манчестер Юнайтед розрахований до літа 2022 року.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед визначився з ціною на Смоллінга.