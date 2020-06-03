Дембеле хоче перейти у Ювентус

Усман Дембеле може змінити клуб

Нападник Барселони Усман Дембеле хотів би продовжити кар'єру в Ювентусі.

Про це повідомляє видання Mundo Deportivo.

Керівництво туринського клубу стежить за ситуацією навколо французького вінгера і може підписати його в літнє міжсезоння. Сам футболіст також зацікавлений в цьому переході і спробує посприяти йому.

Чинний контракт Дембеле з Барселоною розрахований до червня 2022 року.

У поточному сезоні 23-річний гравець провів 9 матчів, в яких забив один гол.

Раніше, Барселона повісила цінник на Дембеле.

Нагадаємо, Барселона визначилась з майбутнім Фаті.