У Болгарії футбол відновиться із уболівальниками

Джерело - isport.uа.
Матчі чемпіонату Болгарії з футболу відновляться 5 червня після довгої перерви на карантин, пов'язаного з коронавірусом.
Про це повідомляє economic.bg.
При цьому уболівальникам дозволять відразу відвідувати поєдинки. При цьому арени будуть заповнювати не більше, ніж на 30%, маючи в своєму розпорядженні глядачів через два сидіння один від одного.
За умови, що матчі повернуться 5 червня, завершити розіграш зможуть 11 липня.
Наразі в турнірній таблиці лідирує Лудогорец, до кінця розіграшу залишилося дев'ять турів.