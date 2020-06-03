У Болгарії футбол відновиться із уболівальниками

У Болгарії готуються до відновлення чемпіонату

Матчі чемпіонату Болгарії з футболу відновляться 5 червня після довгої перерви на карантин, пов'язаного з коронавірусом.

Про це повідомляє economic.bg.

При цьому уболівальникам дозволять відразу відвідувати поєдинки. При цьому арени будуть заповнювати не більше, ніж на 30%, маючи в своєму розпорядженні глядачів через два сидіння один від одного.

За умови, що матчі повернуться 5 червня, завершити розіграш зможуть 11 липня.

Наразі в турнірній таблиці лідирує Лудогорец, до кінця розіграшу залишилося дев'ять турів.