Українці допомогли Словану здобути перемогу. Результати матчів 27 туру чемпіонату Чехії

Увесь матч провів Качараба, Алібеков вийшов на заміну

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 2 червня, у 27-му турі чемпіонату Чехії відбулися три матчі.

Млада і Злін зіграли внічию. У складі Зліна на заміну на 77-ій хвилині виходив українець Азацький.

Слован мінімально на виїзді переграв Яблонець. У складі Слована увесь матч провів українець Тарас Качараба, інший українець Алібеков вийшов на заміну на 80-ій хвилині.

Славія на виїзді переграла Пржибрам.

Чемпіонат Чехії - 1 Ліга

27 тур, 2 червня

Млада Болеслав - Злін 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 21 Татаєв (авт), 1:1 - 24 Будінський

Яблонець - Слован 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 80 Малінський

Пржибрам - Славія 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 82 Муса

Раніше, Калев і Курессааре святкували перемоги у 5 турі чемпіонату Естонії.