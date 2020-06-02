Українці допомогли Словану здобути перемогу. Результати матчів 27 туру чемпіонату Чехії

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 2 червня, у 27-му турі чемпіонату Чехії відбулися три матчі.
Млада і Злін зіграли внічию. У складі Зліна на заміну на 77-ій хвилині виходив українець Азацький.
Слован мінімально на виїзді переграв Яблонець. У складі Слована увесь матч провів українець Тарас Качараба, інший українець Алібеков вийшов на заміну на 80-ій хвилині.
Славія на виїзді переграла Пржибрам.
Чемпіонат Чехії - 1 Ліга
27 тур, 2 червня
Млада Болеслав - Злін 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 21 Татаєв (авт), 1:1 - 24 Будінський
Яблонець - Слован 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 80 Малінський
Пржибрам - Славія 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 82 Муса
Раніше, Калев і Курессааре святкували перемоги у 5 турі чемпіонату Естонії.