 Зідан наполягає на трансфері лідера Лаціо | Футбол | Champion.com.ua
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Зідан наполягає на трансфері лідера Лаціо

Вчора 23:39 289 0
Мілінкович-Савич хоче перейти у ПСЖ
Зідан наполягає на трансфері лідера Лаціо
#Зідан, #Реал, #Лаціо

Джерело - UA-футбол.

Лідер Лаціо Сергій Мілінкович-Савич влітку перейде в один з європейських грандів.

Про це повідомляє Le10Sport.

 Ключове питання - де він продовжить кар'єру.

Дуже серйозно в гравцеві зацікавлений мадридський Реал. Зінедін Зідан високо оцінює серба і готовий наполягати на цьому переході.

Перешкода - бажання Сергія. Він хотів би перейти в стан ПСЖ. Паризький гранд, як і багато інших, теж готовий його підписати.

У поточному сезоні Мілінкович-Савич відіграв 31 матч. Його трансферна вартість оцінюється в 64 мільйони.

Раніше, Зідан відмовився підписувати Вілліана.

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