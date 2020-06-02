Зідан наполягає на трансфері лідера Лаціо

Мілінкович-Савич хоче перейти у ПСЖ

Лідер Лаціо Сергій Мілінкович-Савич влітку перейде в один з європейських грандів.

Про це повідомляє Le10Sport.

Ключове питання - де він продовжить кар'єру.

Дуже серйозно в гравцеві зацікавлений мадридський Реал. Зінедін Зідан високо оцінює серба і готовий наполягати на цьому переході.

Перешкода - бажання Сергія. Він хотів би перейти в стан ПСЖ. Паризький гранд, як і багато інших, теж готовий його підписати.

У поточному сезоні Мілінкович-Савич відіграв 31 матч. Його трансферна вартість оцінюється в 64 мільйони.

Раніше, Зідан відмовився підписувати Вілліана.