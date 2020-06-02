Визначився календар матчів Серії А

Джерело - ukrinform.ua.
Серія А представила календар матчів чемпіонату після виходу з карантину.
Про це повідомляє пресслужбі ліги.
Чемпіонат Італії поновиться 20 червня двома перенесеними матчами 25-го туру: Торіно - Парма і Верона – Кальярі.
21 червня відбудуться ще два перенесених поєдинків 25-го туру Серії А: Аталанта Руслана Маліновського зустрінеться з Сассуоло, Інтер зіграє з Сампдорією.
Старт 27-го туру Серії А запланований на 22 червня. Чемпіонат планують завершити 2 серпня.
Нагадаємо, у Серії А відмовляють грати денні матчі.