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Квартиру Мареза пограбували на суму понад півмільйона доларів

Сьогодні 15:11 325 0
Квартиру Мареза пограбували на суму понад півмільйона доларів

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Манчестер Сіті і збірної Алжиру Ріяд Марез став жертвою грабіжників.

Про це повідомляє The Sun.

Злочинці проникли у квартиру футболіста в центрі Манчестера, коли Мареза не було вдома. Джерело стверджує, що грабіжники забрали цінності та гроші на загальну суму понад 600 тисяч доларів (500 тисяч фунтів). Їм вдалося знайти 50 тисяч готівкою, три пари годинників, браслети та рідкісні футболки. Вартість однієї пари годинників перевищує 250 тисяч доларів. Слідство підозрює, що банда давно стежила за 29-річним футболістом і діяла за вказівкою кримінальних авторитетів.

Ріяд Марез виступає за Манчестер Сіті з 2018 року. До цього він був лідером Лестера, з яким став чемпіоном Англії в сезоні-2013/14.

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