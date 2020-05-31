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ПСЖ викупив Ікарді

Сьогодні 14:39 430 0
ПСЖ викупив Ікарді

Джерело - Чемпіон.

ПСЖ оголосив про викуп форварда Інтера Мауро Ікарді. Сума трансферу склала 50 мільйонів євро. Ще 7 мільйонів можуть бути виплачені в якості бонусів.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

27-річний форвард підписав контракт до 2024 року.

Нинішній сезон Ікарді проводить в ПСЖ на правах оренди. У чемпіонів Франції було право викупу за 70 мільйонів євро, однак ПСЖ зумів добитися знижки від Інтера.

У нинішньому сезоні на рахунку Ікарді 20 голів в 31 матчі за ПСЖ у всіх турнірах.

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