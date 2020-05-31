9 квартир, 10 автомобілів і мільйони доларів. Григорій Суркіс подав електронну декларацію

Джерело - Чемпіон.

Колишній президент ФФУ і віцепрезидент УЄФА, народний депутат України від партії Опозиційна платформа - За життя Григорій Суркіс подав електронну декларацію за 2019 рік.

Суркіс-старший задекларував дев'ять квартир, шість з яких у Києві, п'ять земельних ділянок в Київській області загальною площею 15 840 квадратних метрів, 22 антикварних вироби, 8 творів мистецтва, 20 годинників і 10 автомобілів (4 з них орендовані).

Колишній віце-президент УЄФА задекларував за минулий звітний рік 123 866 470 грн доходів, 5 349 945 з яких - подарунки.

Також варто відзначити, що Григорій Суркіс позичив своєму братові Ігорю 158 мільйонів гривень. Також Суркісу-молодшому позичила майже 2 мільйони доларів цивільна дружина його старшого брата.

На банківських рахунках Григорія Михайловича знаходиться понад 10,2 мільйона доларів і 156 тисяч євро. Готівкою він тримає у себе 84 тисячі доларів, 79 тисяч євро, 46 тисяч фунтів і 965 тисяч гривень.

Додамо, що на оплату послуг охорони в минулому році Григорій Суркіс витратив 5,2 мільйона гривень.

Більш детально з декларацією можна ознайомитися тут.