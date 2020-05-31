Капітан Олександрії завершив кар'єру

Джерело - Чемпіон.

Лідер Олександрії Андрій Запорожан вирішив завершити кар'єру.

Про це розповів головний тренер команди Володимир Шаран.

Досвідченого півзахисника Олександрії Андрія Запорожана напередодні прооперували у Києві після важкої травми – 37-річний півзахисник порвав ахілл. Хавбек роздумував над тим, чи залишатись у великому футболі після відновлення від ушкодження (за прогнозами лікарів, без футболу він мав залишатись близько півроку). Зрештою, ветеран вирішив зав'язати з виступами і продовжити футбольне життя статусі тренера.

"Андрій зазнав оперативного втручання. Він вирішив закінчити свою кар'єру. Ми розмовляли з президентом щодо того, аби Запорожан залишився у тренерському штабі нашої команди", – сказав головний тренер Олександрії Володимир Шаран у коментарі каналу Футбол.

До слова, Запорожан – вихованець одеського футболу. Першою його дорослою командою став київський Борисфен. Встиг пограти також в овідіопольському Дністрі та бурштинському Енергетику. У складі Олександрії виступав з 2008 року.