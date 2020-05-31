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Шахтар - Динамо: прев’ю матчу УПЛ

Сьогодні 09:41 517 0
Шахтар - Динамо: прев’ю матчу УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат України, УПЛ

24 тур

Шахтар - Динамо

Арбітр: Катерина Монзуль (Харків) провела 32 гри в УПЛ

Історія зустрічей

Шахтар Донецьк - Динамо Київ: анонс і прогноз

Всього зіграно 93 матчі: +35=25-33 м’ячі 115-109.

На полі Шахтаря — 35 матчів: +17=10-8 м’ячі 49-33.

В УПЛ зіграно 63 матчі: +22=17-24 м’ячі 73-78.

На полі Шахтаря — 31 матч: +13=10-8 м’ячі 40-31.

Останній матч на полі Шахтаря — 10.11.2019. 14-й тур Чемпіонату України-2019/2020

Шахтар — Динамо — 1:0

Гол: С. Кривцов (17).

Цікаві факти та можливі події

Шахтар - Динамо: як грали команди між собою у сезоні 2019/20

Донецький клуб востаннє програвав у Чемпіонатах на своєму полі ще 14 квітня 2018 року і саме від Динамо — 0:1. Відтоді пройшло вже 30 матчів: +25=5.

Шахтар із 27 вересня минулого року в ролі господаря поля більше одного голу за матч в УПЛ не пропускає.

Динамівці на полях суперників обходяться без нічиїх в Чемпіонаті 8 ігор поспіль: 6 перемог та 2 поразки.

Динамо проведе 90-й матч в УПЛ при Олексію Михаличенку.

100-й матч в УПЛ може провести Віктор Циганков (Динамо).

Гольова серія Динамо триває в Чемпіонаті 9 ігор — 17 голів.

95-й гол в УПЛ може забити Жуніор Мораес, 20-й — Віктор Коваленко, Дентіньо (усі — Шахтар), Беньямін Вербич (Динамо), 10-й — Алан Патрік (Шахтар).

Динамо дві з 3-х своїх найбільших поразок в УПЛ зазнало саме від Шахтаря (0:3 — двічі).

Шахтар три з 9-х своїх найбільших домашніх поразок у Чемпіонатах зазнав саме від Динамо (1:3 — двічі та 2:4).

Шахтар з 3 листопада 2018 року на програє від Динамо впродовж 5-ти матчів УПЛ: +3=2.

Серед діючих гравців найкращий бомбардир усіх попередніх матчів — "гірник" Марлос (5 голів).

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