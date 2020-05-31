Ворскла - Львів: прев’ю матчу 24-го туру УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

24 травня

Ворскла - Львів

Арбітр: Максим Козиряцький (Запоріжжя) провів 16 матчів в УПЛ

Історія зустрічей

Всього зіграно 9 матчів: +5=2-2 м’ячі 8-5

На полі Ворскли — 4 матчі: +3=1-0 м’ячі 6-2

В УПЛ зіграно 8 матчів: +4=2-2 м’ячі 7-5

На полі Ворскли — 4 матчі: +3=1-0 м’ячі 6-2

Останній матч на полі Ворскли — 10.08.2019. 3-й тур Чемпіонату України-2019/2020

Ворскла — Львів — 3:2

Голи: 1:0 — Е. Шехіч (2), 1:1 — Бруну (20), 2:1 — Е. Шехіч (27), 2:2 — Шина (58), 3:2 — Д. Васін (90+5).

Цікаві факти та можливі події

700-й матч Ворскли в УПЛ, у якому вони можуть забити 750-й гол (ще 2 м'ячі).

Полтавчани можуть здобути 150-ту домашню перемогу в Чемпіонатах.

Львів може пропустити 50-й виїзний гол в УПЛ (ще 2 м'ячі).

Юрій Максимов проведе в Чемпіонаті 10-й матч біля керма Ворскли.

Полтавчани при Юрію Максимову на своєму полі ще очок в УПЛ не втрачали — 4 перемоги.

Безнічийна серія полтавчан проти Львова триває в УПЛ 4 матчі: 3 перемоги та поразка.

Львів не перемагає в Чемпіонаті 4 матчі поспіль: 3 нічиї та поразка.