Ворскла - Львів: прев’ю матчу 24-го туру УПЛ

Джерело - УПЛ.
Чемпіонат України, УПЛ
24 травня
Ворскла - Львів
Арбітр: Максим Козиряцький (Запоріжжя) провів 16 матчів в УПЛ
Історія зустрічей
Всього зіграно 9 матчів: +5=2-2 м’ячі 8-5
На полі Ворскли — 4 матчі: +3=1-0 м’ячі 6-2
В УПЛ зіграно 8 матчів: +4=2-2 м’ячі 7-5
На полі Ворскли — 4 матчі: +3=1-0 м’ячі 6-2
Останній матч на полі Ворскли — 10.08.2019. 3-й тур Чемпіонату України-2019/2020
Ворскла — Львів — 3:2
Голи: 1:0 — Е. Шехіч (2), 1:1 — Бруну (20), 2:1 — Е. Шехіч (27), 2:2 — Шина (58), 3:2 — Д. Васін (90+5).
Цікаві факти та можливі події
700-й матч Ворскли в УПЛ, у якому вони можуть забити 750-й гол (ще 2 м'ячі).
Полтавчани можуть здобути 150-ту домашню перемогу в Чемпіонатах.
Львів може пропустити 50-й виїзний гол в УПЛ (ще 2 м'ячі).
Юрій Максимов проведе в Чемпіонаті 10-й матч біля керма Ворскли.
Полтавчани при Юрію Максимову на своєму полі ще очок в УПЛ не втрачали — 4 перемоги.
Безнічийна серія полтавчан проти Львова триває в УПЛ 4 матчі: 3 перемоги та поразка.
Львів не перемагає в Чемпіонаті 4 матчі поспіль: 3 нічиї та поразка.