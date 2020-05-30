Дніпро-1 - Олімпік: прев’ю матчу 24 туру УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

24 тур

Дніпро-1 - Олімпік

Арбітр: Андрій Коваленко (Полтава) провів 7 матчів в УПЛ

Історія зустрічей

Всього зіграно 2 матчі: +1=0-1 м’ячі 4-3 — в УПЛ

На полі Дніпра-1 — 1 матч:: +1=0-0 м’ячі 2-0

Останній матч на полі Дніпра-1 — 31.07.2019. 1-й тур чемпіонату України-2019/2020

Дніпро-1 — Олімпік — 2:0

Голи: 1:0 — С. Булеца (2), 2:0 — В. Супряга (9).

Дніпро-1 свою першу перемогу в УПЛ здобув саме над Олімпіком (31.07.2019 р.).

Цікаві факти та можливі події

Дніпряни на своєму полі в УПЛ внічию ще матчі не завершували — 12 ігор: 7 перемог та 5 поразок.

Олімпік може в Чемпіонатах 50-й раз зіграти внічию.

Дніпро-1 утримує 2 клубні рекордні гольові серії в Чемпіонаті — загальну і домашню, які тривають по 6 ігор.

Клубний рекордний переможний домашній серіал дніпрян триває в УПЛ 3 матчі.

Олімпійці не перемагають у Чемпіонаті з 1 грудня впродовж 8-ми ігор: нічия та 7 поразок.

З 1 грудня гравці Олімпіка більше одного гола за матч в УПЛ не забивають.