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Олександрія - Зоря: прев'ю матчу 24 туру УПЛ

Сьогодні 12:00 461 0
Олександрія - Зоря: прев'ю матчу 24 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат України, УПЛ

24 тур

Олександрія - Зоря

Арбітр: Євгеній Арановський (Київ) провів 113 матчів в УПЛ

Історія зустрічей

Всього зіграно 25 матчів: +10=7-8 м’ячі 26-22

На полі Олександрії — 13 матчів: +6=3-4 м’ячі 12-8

В УПЛ зіграно 16 матчів: +6=5-5 м’ячі 14-15.

На полі Олександрії — 8 матчів: +4=2-2 м’ячі 6-4

Останній матч на полі Олександрії — 23.11.2019. 15-й тур Чемпіонату України-2019/2020

Олександрія — Зоря — 1:0

Гол: Є. Банада (60).

Найкращий бомбардир попередніх зустрічей — Артем Громов (Зоря, 4 голи).

Цікаві факти та можливі події

Зоря в Чемпіонатах України може пропустити 800-й гол (ще 2 м’ячі) або зазнати 250-ї поразки.

Олександрія може в УПЛ пропустити 300-й гол (ще 2 м’ячі) або забити 250-й (ще 3 взяття воріт).

Володимир Шаран на чолі Олександрії проведе 200-й матч у всіх турнірах.

Олександрія утримує дві клубні рекордні домашні серії в Чемпіонатах: безнічийну, яка з 3 квітня 2019 року триває 17 ігор: 9 перемог і 8 поразок та гольову — 9 ігор.

Луганський клуб з 19 жовтня минулого року обходиться без нічиїх в УПЛ 13 матчів поспіль: 10 перемог та 3 поразки.

Містяни можуть в Чемпіонатах 70-й раз зіграти внічию.

Олександрія при Володимиру Шарану може в УПЛ здобути 60-ту перемогу або 50-й раз зіграти внічию.

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