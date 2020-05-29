Зінченко переміг одного із найкращих кіберспортсменів України

Олександр Зінченко взяв участь в онлайн-поєдинку у FIFA 20

Джерело - УАФ.

В онлайн-поєдинку у FIFA 20 півзахисник збірної України Олександр Зінченко зіграв з гравцем ТОП-100 світового рейтингу FIFA.gg найкращих кіберфутболістів (дисципліна FIFA19 на PS4) Алексом Мерсером, більше відомий як ForlanFS.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

За сумою двох запеклих матчів FIFA 20 із FORLANFS, Зінченко переміг 4:3 – у першому поєдинку не залишив шансів – 3:1, а в другому матчі поступився 1:2.