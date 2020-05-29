 Зінченко переміг одного із найкращих кіберспортсменів України | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази
Вчора 20:03 729
В Іспанії чемпіонат відновиться севільським дербі
Вчора 20:57 258
ПФЛ 5 червня визначить долю Першої ліги
Вчора 18:58 1061
Підручний отримав нагороду найкращого спортсмена 2019 року
Вчора 18:17 1325
В Україні дозволили особам старшим за 60 років відвідувати спортивні заходи
Вчора 16:45 1530
Уткін звинуватив Україну у корупції при отриманні права приймати Євро-2012
Вчора 15:49 850
Шахтар - Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу 24 туру УПЛ
Вчора 15:31 7443
Шахтар Донецьк - Динамо Київ: онлайн
Вчора 15:24 1109
Багаторічний лідер збірної України оголосила про завершення кар'єри
Вчора 14:24 627
Тете: Шукаємо клуб, де я був би головним героєм, ключовим у команді
Вчора 11:33 2287
Блоги
Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази
Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази Андрій Твердохліб
Вчора 20:03 728
ВІДЕО. Ломаченко продемонстрував навички боїв без правил. Вийшло круто!
ВІДЕО. Ломаченко продемонстрував навички боїв без правил. Вийшло круто! Андрій Твердохліб
Вчора 16:02 781
Усик проти Ломаченка: тренер згадав як боксери грали в волейбол
Усик проти Ломаченка: тренер згадав як боксери грали в волейбол Андрій Твердохліб
Вчора 15:31 586
ФОТО. Легенда Динамо подарував неймовірний букет дружині на річницю весілля
ФОТО. Легенда Динамо подарував неймовірний букет дружині на річницю весілля Андрій Твердохліб
Вчора 09:13 6311
Динамо - Шахтар: усі скандали Класичного
Динамо - Шахтар: усі скандали Класичного Valeriy Ruchka
Вчора 08:48 3124
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
29 Травня 2020
23:55 Біатлон Вірер назвала кінцеву мету у кар’єрі 352
23:40 Легка атлетика В Івано-Франківську відновили занедбаний стадіон 382
23:23 Футбол Баєр мінімально переміг Фрайбург у 29 турі Бундесліги 339
23:13 Футбол Наречена Зінченка зізналася, що перепродавала квитки на єврокубкові матчі Динамо 552
22:57 Футбол Худжамов став експертом телеканалу Футбол 479
22:48 Теніс Федерер очолив рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів світу 665
22:32 Футбол Мілевський визнаний найкращим гравцем Динамо Брест у квітні 587
22:12 Бокс Алієв з поразки дебютував на боксерському ринзі 1402
21:56 Футбол Німан в меншості обіграв Городею в 11 турі чемпіонату Білорусі 451
21:42 Футбол Зінченко переміг одного із найкращих кіберспортсменів України 778
21:30 Футбол Чемпіонат Першої ліги може поновитися 23 червня 679
21:18 Футбол Голкіпер Зорі: Будемо вболівати за Шахтар 954
20:57 Футбол В Іспанії чемпіонат відновиться севільським дербі 258
20:44 Футбол Ультрас ЦСКА взяли участь у стрілянині в Броварах 2185
20:26 Футбол Торпедо-БелАЗ обіграло Смолевичі в 11 турі чемпіонату Білорусі 971
20:10 Теніс Дятлова обіграла Берген на турнірі в Ірпені 979
20:03 Блог Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази 729
19:56 Футбол Ігало відмовляється від 75 млн євро заради Манчестер Юнайтед 1315
19:46 Футбол Калітвінцев: Один раз Леоненко випив, коли не можна було, і я вигнав його з команди 1009
19:28 Автоспорт У Австрії дозволили організувати гонки Формули-1 1178
19:16 Бокс Ф’юрі вказав, яким ударом нокаутує Джошуа 1547
18:58 Футбол ПФЛ 5 червня визначить долю Першої ліги 1061
18:49 Футбол Шахтар беззаперечний фаворит у грі проти Динамо на думку букмекерів 974
18:46 Футбол Бенфіка хоче повернути Луїса 1187
18:39 Футбол Шахтар - Динамо: історія протистоянь 1306

Зінченко переміг одного із найкращих кіберспортсменів України

Вчора 21:42 778 0
Олександр Зінченко взяв участь в онлайн-поєдинку у FIFA 20
Зінченко переміг одного із найкращих кіберспортсменів України
#УАФ, #Зінченко

Джерело - УАФ.

В онлайн-поєдинку у FIFA 20 півзахисник збірної України Олександр Зінченко зіграв з гравцем  ТОП-100 світового рейтингу FIFA.gg найкращих кіберфутболістів (дисципліна FIFA19 на PS4) Алексом Мерсером, більше відомий як ForlanFS.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

За сумою двох запеклих матчів FIFA 20 із FORLANFS, Зінченко переміг 4:3 – у першому поєдинку не залишив шансів – 3:1, а в другому матчі поступився 1:2.

"Я отримав велике задоволення від цих ігор. Дякую Алексу за новий досвід! Якщо говорити про склади, то вони були як небо та земля. Було багато епізодів 50% на 50%, які я вигравав за рахунок сильніших та швидших гравців. Насправді моментів у мене було дуже мало і я забив усе те, що створив. Складно зламати захист, коли проти тебе грає професійний кіберфутболіст", - відзначив Зінченко.

Коментарі ()