Зінченко переміг одного із найкращих кіберспортсменів України

Джерело - УАФ.
В онлайн-поєдинку у FIFA 20 півзахисник збірної України Олександр Зінченко зіграв з гравцем ТОП-100 світового рейтингу FIFA.gg найкращих кіберфутболістів (дисципліна FIFA19 на PS4) Алексом Мерсером, більше відомий як ForlanFS.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
За сумою двох запеклих матчів FIFA 20 із FORLANFS, Зінченко переміг 4:3 – у першому поєдинку не залишив шансів – 3:1, а в другому матчі поступився 1:2.
"Я отримав велике задоволення від цих ігор. Дякую Алексу за новий досвід! Якщо говорити про склади, то вони були як небо та земля. Було багато епізодів 50% на 50%, які я вигравав за рахунок сильніших та швидших гравців. Насправді моментів у мене було дуже мало і я забив усе те, що створив. Складно зламати захист, коли проти тебе грає професійний кіберфутболіст", - відзначив Зінченко.