Матвієнко: Шахтар з Динамо в рівних умовах

Джерело - shakhtar.com.
У матчі проти Динамо гравці Шахтаря будуть грати на перемогу попри солідний відрив у турнірній таблиці.
Про це розповів захисник донецького клубу Микола Матвієнко.
"Зазнав невеликого ушкодження в товариському матчі з Оболонню. Обстежили, дякувати Богові, все минулося, тренуюсь уже в загальній групі. Кондиції ще не стовідсоткові, проте ми далі набираємо форму, готуємось до зустрічі з Динамо.
Гадаю, з киянами ми в рівних умовах, тому невдовзі дізнаємось, хто готовий краще. На відрив у турнірній таблиці не звертаємо уваги, в кожному матчі гратимемо лише на перемогу", - розповів Матвієнко.
Нагадаємо, гравці Шахтаря пройшли тестування на коронавірус перед матчем з Динамо.