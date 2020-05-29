Матвієнко: Шахтар з Динамо в рівних умовах

У матчі проти Динамо гравці Шахтаря будуть грати на перемогу попри солідний відрив у турнірній таблиці.

Про це розповів захисник донецького клубу Микола Матвієнко.

"Зазнав невеликого ушкодження в товариському матчі з Оболонню. Обстежили, дякувати Богові, все минулося, тренуюсь уже в загальній групі. Кондиції ще не стовідсоткові, проте ми далі набираємо форму, готуємось до зустрічі з Динамо.

Гадаю, з киянами ми в рівних умовах, тому невдовзі дізнаємось, хто готовий краще. На відрив у турнірній таблиці не звертаємо уваги, в кожному матчі гратимемо лише на перемогу", - розповів Матвієнко.