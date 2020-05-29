Реал готується до великої чистки складу

Мадридський клуб планує розлучитися з рядом гравців

Мадридський Реал готується до капітального очищення складу першої команди.

Про це повідомляє AS.

Контракти декількох гравців з вершковими добігають кінця.

Зокрема, контракти Луки Модрича і Серхіо Рамоса з Реалом розраховані до літа 2021-го року. Угоди Дані Карвахала, Рафаеля Варана, Начо, Марсело, Іско, Гарета Бейла і Каріма Бензема чинні до літа 2022-го року.

Передбачається, що багато хто з цих футболістів можуть залишити мадридський клуб, щоб звільнити місце для нових гравців.

Нагадаємо, Ньюкасл запропонував Реалу 60 млн євро за Бейла.