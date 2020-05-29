Чемпіонат Угорщини планує грати з уболівальниками на трибунах

Матчі будуть з певними обмеженнями

Федерація футболу Угорщини клубам дозволила проводити матчі з глядачами, але їх повинно бути не більше, ніж 1 людина на 4 місця.

Про це повідомляє szovetseg.mlsz.hu.

Клуби самі повинні стежити за соціальним дистанціюванням.

Втім, клуби, які не хочуть ризикувати, можуть на свій розсуд продовжувати грати без уболівальників.

Чемпіонат Угорщини відновився одним з перших - 23-го травня. Лідирує Ференцварош українського наставника Сергія Реброва.

Нагадаємо, Петряк з Фегерваром вилетів з Кубка Угорщини.

Всього в країні зафіксовано 3,8 тисячі випадків коронавірусу. На 28-е травня активних випадків захворювання 1500. Угорщина може стати першою країною Європи (без урахування Білорусі, де сезон не зупиняли), де фани повернулися на трибуни.