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Оголошено найдорожчий футбольний клуб Європи

Сьогодні 10:57 838 0
Мадридський клуб опинився на першому місці, Барселона - у ТОП-3
Оголошено найдорожчий футбольний клуб Європи
#Реал, #Барселона

Джерело - isport.ua.

У списку найдорожчих футбольних клубів у 2020 році перше місце посідає мадридський Реал, який був оцінений в 3,478 мільярда євро.

Про це повідомляє аудиторська компанія KPMG.

На другому місці розташувався Манчестер Юнайтед (3,342), а трійку замкнула каталонська Барселона (3,193).

Відзначимо, що в ТОП-10 також опинилися Баварія, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Челсі, Тоттенгем, ПСЖ і Арсенал.

Цікаво, що навіть в розширений список не потрапив жоден клуб з України або Росії, зате є дві турецькі команди - Бешикташ і Галатасарай.

Нагадаємо, Ньюкасл запропонував Реалу 60 млн євро за Бейла.

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