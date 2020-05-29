Оголошено найдорожчий футбольний клуб Європи

Мадридський клуб опинився на першому місці, Барселона - у ТОП-3

У списку найдорожчих футбольних клубів у 2020 році перше місце посідає мадридський Реал, який був оцінений в 3,478 мільярда євро.

Про це повідомляє аудиторська компанія KPMG.

На другому місці розташувався Манчестер Юнайтед (3,342), а трійку замкнула каталонська Барселона (3,193).

Відзначимо, що в ТОП-10 також опинилися Баварія, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Челсі, Тоттенгем, ПСЖ і Арсенал.

Цікаво, що навіть в розширений список не потрапив жоден клуб з України або Росії, зате є дві турецькі команди - Бешикташ і Галатасарай.

Нагадаємо, Ньюкасл запропонував Реалу 60 млн євро за Бейла.