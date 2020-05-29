Голкіпер ПСЖ потрапив у серйозному ДТП

Булка в аварії не постраждав

Польський голкіпер ПСЖ Марцин Булка потрапив у серйозну ДТП.

Про це повідомляє Sportowe Fakty.

Аварія сталася неподалік від польського міста Вишогруд - рідного міста футболіста

20-річний футболіст не постраждав і навіть спілкувався на узбіччі з людьми після аварії, проте його Lamborghini Huracan Evo Spyder отримав серйозні пошкодження.

За попередніми даними під час обгону Булка на своєму Lamborghini зіткнувся на зустрічній смузі з Hyundai, за кермом якого сидів 56-річний чоловік. І водій, і пасажир Hyundai вирушили до лікарні, але після огляду їх відпустили додому. Всі люди, що брали участь в ДТП, були тверезими.

Повідомляється, що машина не належала гравцеві і була взята їм в оренду кілька тижнів тому.

У минулому сезоні чемпіонату Франції Булка взяв участь в одному матчі, в якому залишив свої ворота сухими.

Нагадаємо, ПСЖ та Манчестер Юнайтед поборються за Аллегрі.