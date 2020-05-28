Джерело - sport.ua.
19-річний форвард Боруссії Ерлінг Голанд травмувався e матчі 28-го туру чемпіонату Німеччини проти Баварії (0:1) у зіткненні з арбітром.
Про це повідомляє Kicker.
Норвезький футболіст отримав травму в зіткненні з арбітром гри. Через це його замінили на 72-й хвилині матчу.
Травма не виявилася серйозною, але Голанд пропустить найближчий матч дортмундців проти Падерборна, який відбудеться 31 травня.
Але вже в 30-му турі в матчі проти Герти Голанд повинен повернутися.
У нинішньому сезоні норвежець провів за Боруссію 14 матчів, в яких забив 13 голів і зробив 3 результативні передачі.