Нападник Боруссії пропустить наступний матч команди

19-річний форвард Боруссії Ерлінг Голанд травмувався e матчі 28-го туру чемпіонату Німеччини проти Баварії (0:1) у зіткненні з арбітром.

Про це повідомляє Kicker.

Норвезький футболіст отримав травму в зіткненні з арбітром гри. Через це його замінили на 72-й хвилині матчу.

Травма не виявилася серйозною, але Голанд пропустить найближчий матч дортмундців проти Падерборна, який відбудеться 31 травня.

Але вже в 30-му турі в матчі проти Герти Голанд повинен повернутися.

У нинішньому сезоні норвежець провів за Боруссію 14 матчів, в яких забив 13 голів і зробив 3 результативні передачі.