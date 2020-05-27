У Англії раптово помер 23-річний футболіст

Джерело - espreso.tv.
Захисник англійського футбольного клубу Моркам Крістіан Мбулу помер у віці 23 років.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
"Ми були шоковані, коли дізналися про смерть Крістіана. Він був доброзичливим, приємним і самовідданим юнаком, якого ми всі дуже любили. Всі наші думки з сім'єю Крістіана в ці важкі часи", - йдеться у заяві клубу.
У поточному сезоні 23-річний захисник провів 10 матчів і віддав 4 результативні передачі.
Моркам виступає у четвертому футбольному дивізіоні Англії - Лізі 2.
Раніше, помер 21-річний ексгравець Роми.