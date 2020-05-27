У Англії раптово помер 23-річний футболіст

Захисник англійського футбольного клубу Моркам Крістіан Мбулу помер у віці 23 років.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Ми були шоковані, коли дізналися про смерть Крістіана. Він був доброзичливим, приємним і самовідданим юнаком, якого ми всі дуже любили. Всі наші думки з сім'єю Крістіана в ці важкі часи", - йдеться у заяві клубу.