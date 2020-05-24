Джерело - Чемпіон.
Бізнесмен і депутат Верховної Ради від Опозиційного блоку Вадим Новинський стане новим власником Чорноморця.
Про це написав журналіст Футбольного формату Олег Ящук.
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"Від кількох футбольних людей чув, що новим власником Чорноморця стане Вадим Новинський - експрезидент Севастополя. І за стадіон взявся зі своїми партнерами, і за клуб візьметься. Борги погасять і дуже можливо, що ми побачимо новий амбітний проєкт в Одесі", - написав Ящук.