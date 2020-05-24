Олімпік урізав зарплати гравцям

Донецький Олімпік знизив заробітні плати гравцям команди.

Про це розповів генеральний директор команди Олексій Антонов.

Важливо: Чорноморець може втратити стадіон. Споруда отримала нового власника

"Нам запропонували рестарт 30 травня. Але зараз ми розуміємо по тому, що бачимо в інтернеті, що дата переноситься на 6 червня. УПЛ сама не знає точну дату. Ми всі чекаємо офіційної пропозиції.

Ми, напевно, не відрізняємося від інших клубів, ця ситуація вплинула на економічну складову. Трохи урізали зарплати. У перший місяць – мінус 25%, у другий – мінус 30%", – заявив Антонов в коментарі Футбол NEWS.