Більшість гравців і тренерів Ла Ліги проти відновлення чемпіонату 8 червня

Джерело - Чемпіон.
Не всі клуби Ла-Ліги хочуть відновлення чемпіонату 8 червня.
Про це заявив журналіст телеканалу Movistar + Ігнасіо Мігелес.
"Переважна більшість гравців і тренерів Ла Ліги не хочуть повертатися 8 червня. Вони просять більше часу для підготовки, щоб уникнути травм. Реальною датою [відновлення сезону] здається 12 число, як спочатку планував Тебас", - заявив Мігелес.
La inmensa mayoría de jugadores y entrenadores de La Liga, no quieren volver el 8 de junio.— Ignacio Miguélez (@IgnacioMiguelez) May 23, 2020
Piden más tiempo para prepararse fisicamente y evitar lesiones. Aunque todos volvieron mejor que en unas vacaciones, prefieren prepararse bien.
El 12, plan de Tebas, parece la fecha.
У травні клуби відновили тренування: спочатку за індивідуальною програмою, потім - в невеликих групах.