Більшість гравців і тренерів Ла Ліги проти відновлення чемпіонату 8 червня

Не всі клуби Ла-Ліги хочуть відновлення чемпіонату 8 червня.

Про це заявив журналіст телеканалу Movistar + Ігнасіо Мігелес.

"Переважна більшість гравців і тренерів Ла Ліги не хочуть повертатися 8 червня. Вони просять більше часу для підготовки, щоб уникнути травм. Реальною датою [відновлення сезону] здається 12 число, як спочатку планував Тебас", - заявив Мігелес.