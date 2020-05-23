Німецький півзахисник дортмундської Боруссії Маріо Гетце покине клуб влітку.

Про це заявив спортивний директор клубу Міхаель Цорк.

"Наша співпраця з Гетце завершиться влітку. Це спільне рішення, прийняте після чесної розмови. Маріо - дуже хороший хлопець", - сказав Цорк.