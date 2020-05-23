Джерело - Чемпіон.
Німецький півзахисник дортмундської Боруссії Маріо Гетце покине клуб влітку.
Про це заявив спортивний директор клубу Міхаель Цорк.
"Наша співпраця з Гетце завершиться влітку. Це спільне рішення, прийняте після чесної розмови. Маріо - дуже хороший хлопець", - сказав Цорк.
🗯 Michael #Zorc bei @SkySportDE: "Wir werden die Zusammenarbeit mit @MarioGoetze im Sommer beenden. Es ist eine gemeinsame Entscheidung nach einem sauberen Gespräch. Mario ist ein richtig guter Junge." pic.twitter.com/SRruVrJZBS— Borussia Dortmund (@BVB) May 23, 2020
Нагадаємо, Лаціо хоче підписати Гетце.
Також, Мілан може безкоштовно підписати Гетце.