В Італії дозволили знести Сан-Сіро

Легендарну арену можуть знести

Комісія з культурної спадщини Ломбардії визнала, що легендарний стадіон Сан-Сіро не є спорудою історичної або культурної спадщини.

Про це повідомляє La Repubblica.

Наприкінці 2019 року влада Мілана вирішила встановити історичну цінність арени. У комісії вирішили, що збереглася дуже мала частина оригінальної архітектури стадіону, який був побудований ще у 1925-му році і розширений наприкінці 1930-х.

Тому Сан-Сіро не потрапив під положення про захист культурної спадщини, оскільки пережив кілька реконструкцій.

З огляду на таке рішення тепер арену можна знести. Мілан та Інтер, які грають свої домашні поєдинки на Сан-Сіро, вирішили побудувати новий стадіон неподалік від старої арени.