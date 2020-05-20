Сане готовий піти на зниження зарплати заради переходу в Баварію

Гравець має намір покинути стан містян

Нападник Манчестер Сіті Лерой Сане хоче перейти у Баварію і готовий піти на поступки заради здійснення угоди.

Про це повідомляє Sport Bild.

24-річний гравець висловив готовність знизити вимоги по зарплаті на 30 відсотків, щоб трансфер відбувся. Цей крок пов'язаний з впливом паузи через коронавірус на футбольний ринок.

Нагадаємо, Сане був близький до переходу в Баварію ще минулого літа, проте в матчі за Суперкубок Англії з Ліверпулем отримав травму хрестоподібних зв'язок коліна і вибув з ладу на кілька місяців. Надалі повідомлялося, що Баварія продовжує вести переговори з Манчестер Сіті по форварду.

Раніше повідомлялося, що Баварія підготувала нову пропозицію щодо Сане.