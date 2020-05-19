Мбокані забив 18 м'ячів

Колишній форвард київського Динамо Дьємерсі Мбокані став найкращим бомбардиром чемпіонату Бельгії.

Про це повідомляє gazeta.ua.

Бельгійська ліга достроково завершилася через пандемію коронавірусу. Найкращим бомбардиром змагань став форвард Антверпена Мбокані із 18 забитими м'ячами.

Форвард Гента Джонатан Девід також забив 18 м'ячів, але в колишнього динамівця більше влучних ударів на виїзді, саме тому йому присудили перше місце.

Дьємерсі Мбокані виступав за Динамо у 2013-2018 роках. Футболіст запам'ятався в Україні своїм норовом, конфліктами із Сергієм Ребровим та Олександром Хацкевичем.

Раніше, Мбокані може перейти до китайського клубу.