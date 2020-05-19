Результат виявилися негативним

Нападник збірної України і турецького Кайсеріспора Артем Кравець пройшов обов'язкову процедуру тестування на COVID-19.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Гравці Кайсеріспора, у складі якого виступає форвард збірної України Артем Кравець, здали тести на коронавірус.

Жодного позитивного результату виявлено не було. Відвертий аутсайдер турецької Суперліги вже приступив до тренувань з дотриманням усіх протоколів безпеки.

Нагадаємо, Кравець перебрався у Кайсеріспор у січні 2018 року з київського Динамо у статусі вільного агента. У поточному сезоні наш легіонер провів у Суперлізі 11 поєдинків, в яких забив чотири голи. Після 26-турів команда українця посідає останню сходинку турецької першості.

Нагадаємо, чемпіонат Туреччини відновить чемпіонат 13 червня.