В АПЛ не планують скасовувати урочисту церемонію нагородження чемпіона

Річард Мастерс прокоментував урочисту церемонію нагородження чемпіона

Урочиста церемонія нагородження переможця першості Прем'єр-ліги відбудеться навіть попри карантин.

Про це розповів виконавчий директор АПЛ Річард Мастерс.

"Ми зробимо все можливе, щоб урочиста церемонія пройшла як завжди. Ми хочемо, щоб всі гравці, тренери та інші співробітники клубу змогли насолодитися успіхом, заради якого вони так наполегливо працювали. Природно, при цьому ми будемо в першу чергу дбати про безпеку", - розповів Мастерс.

Відзначимо, що найімовірнішим чемпіоном Англії в сезоні-2019/20 стане Ліверпуль, який за 9 турів до фінішу випереджає Манчестер Сіті на 25 очок.

Раніше повідомлялося, що з 19 травня клуби АПЛ можуть відновити тренування.