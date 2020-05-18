У Полтаві з'явиться нова футбольна школа

У Полтаві, після послаблення карантину, відкриють нову дитячу футбольну школу.

Про це повідомив автор проєкту Дмитро Хашаба на своїй сторінці у Facebook.

"Як багато хлопчаків маю нездійснену мрію - стати великим футболістом, і мені відомо, що моя мрія не виняток - вона мрія багатьох.

Повідомляю всіх полтавців про відкриття нового проєкту, від нашого спортивного клубу - TanseyDojo 1 kids football club!

Зовсім скоро, як тільки карантин послаблять, вся діяльність футбольної школи: тренерський штаб і тренування спортсменів, збори та виступи, та й взагалі все життя Тансей кідс футбол буде перед Вами",- йдеться у повідомленні.