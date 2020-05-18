Матчі Ла-Ліги будуть відбуватися кожен день

Джерело - sportarena.com.
Королівська іспанська футбольна федерація (RFEF) і Ла-Ліга досягли домовленості про те, як зіграти решту матчів чемпіонату Іспанії.
Про це повідомляє AS.
Футбольний сезон в Іспанії буде відновлено в червні. Матчі першості будуть відбуватися кожен день тижня, в тому числі, і у понеділок. При цьому між матчами одного клубу повинно пройти не менше 72 годин.
Угоду оприлюднять після того, як воно буде ратифіковано арбітражним судом, який в серпні минулого року заборонив грати матчі Ла-Ліги у понеділок. Це рішення буде тимчасово скасовано і клуби зможуть завершити сезон вчасно.
Ла-Ліга планує завершити поточну кампанію до 29 липня.
Нагадаємо, іспанські клуби з понеділка приступають до групових тренувань.